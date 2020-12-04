Синоптик предупредил россиян об аномальных морозах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что аномально холодная погода с 4 по 8 декабря установится в Нижегородской, Пензенской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. Также температура ниже климатической нормы на 10–12 градусов ожидается в Калмыкии и на севере Волгоградской области, передает РИА Новости.

В Центральной России, по прогнозам метеоролога, морозная погода ожидается на юге Западной Сибири и Урале, в среднем и нижнем Поволжье, а также в Южном федеральном округе. Вильфанд уточнил, что отклонения от нормы являются опасными погодными явлениями.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве и области в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму. По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет выше примерно на 20 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" заявляли, что в январе в столице установится теплая и влажная погода. Эксперты прогнозируют, что осадков в этом месяце выпадет на 20% больше, чем обычно, температура воздуха при этом будет на 4–5 градусов выше стандартных показателей.

