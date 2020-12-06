Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики центра "Фобос" рассказали, какая погода ждет россиян на Новый год.

Эксперты отметили, что на севере европейской части страны, в центральных регионах, Приморье и на тихоокеанском побережье будет теплее, чем обычно. Это связано с тем, что данные регионы будут под властью циклонов.

Холоднее обычного же будет на юге Русской равнины, Урале, в Сибири и на территории большей части Дальнего Востока. Например, в Сибири синоптики прогнозируют среднюю температуру на 5 и более градусов ниже стандартных показателей.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.