Синоптики назвали самый снежный день в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым снежным днем в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшие два дня погоду в Москве и области еще будет определять антициклон. Атмосферное давление в пятницу и в субботу будет на 12–13 единиц выше нормы.

Как отметила синоптик, ночи будут сохраняться еще довольно холодными. В ночь на 11 декабря ожидается -9... -11 градусов, по области – до -13. В пониженных местах столбики термометров могут опускаться до -16 градусов. Днем в столице будет -5 градусов, по области – от -4 до -9 градусов.

12 декабря осадков ждать не придется. Температурный фон останется таким же, как и днем ранее. Погода начнет меняться лишь в воскресенье.

Днем в этот день ожидается -5 градусов в Москве и от -3 до -8 – по области. Во второй половине дня может пойти слабый снег. По словам синоптика, это будет начало долгожданного для многих снегопада.

14 декабря температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве – от -4 до -9 градусов. И днем – от -1 до -6. Позднякова добавила, что наиболее снежным будет 15 декабря. Ночь будет теплой – ожидается -3... -8 градусов. Днем температура будет слабоотрицательной, то есть от 0 до -5 градусов.

В конце рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса, а к 15 декабря вернется в норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой.

Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.

