Синоптик рассказал о характере нынешней зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой.

"Нынешняя зима не ожидается суровой, но все-таки будут чередоваться периоды потепления и похолодания", – цитирует синоптика ТАСС.

Он пояснил, что нынешняя зима будет значительно отличаться от предыдущей.

"Будут также и часто оттепели повторяться, и холодная погода тоже", – добавил Вильфанд.

Ранее стало известно о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.

Ночь на 9 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона. Температура опустилась до -12 градусов.