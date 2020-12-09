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Общество

21:54

Аномальный холод придет в ряд регионов России в ближайшие дни

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аномально холодная погода придет в ряд регионов России в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что температура ниже нормы на 9 градусов ожидается в регионах Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкии.

Ранее Вильфанд рассказал, что декабрь в Москве и области будет более солнечным, чем обычно. Он пояснил, что обычно этому месяцу свойственны совершенно другие погодные показатели.

Также синоптик сообщил, что благодаря аномально солнечному декабрю 2020 год может стать самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

Ночь на 9 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона. Температура опустилась до -12 градусов. В ночь на четверг температура может упасть до -11 градусов.

"Атмосфера": синоптики предупредили москвичей о магнитных бурях в ближайшие дни

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