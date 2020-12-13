Вильфанд сообщил о приходе аномального тепла в ряд регионов РФ на грядущей неделе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Приход аномального тепла ожидается в ряде российских регионов на грядущей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, в Центральном федеральном округе на следующей неделе прогнозируются оттепели.

"В среду температура будет стремиться к нулю градусов, а уже с четверга будут оттепели", – подтвердил Вильфанд.

Он также отметил приход аномального тепла в регионы Приволжского федерального округа. Теплая погода вытеснит из указанных территорий аномальный холод, заявил синоптик.

"Уже в середине недели температура будет на 2–4 градуса выше нормы на Средней Волге, а на Нижней Волге – около нормы", – заключил специалист.

Ранее Вильфанд оценил вероятность метелей и снегопадов в Москве на следующей неделе. По мнению метеоролога, в городе могут пройти небольшие осадки.