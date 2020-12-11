Москвичей предостерегли от выхода на лед водоемов

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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предостерег москвичей от выхода на тонкий лед водоемов, сообщает Агентство "Москва".

"Кататься на коньках на всех столичных водоемах нельзя – сейчас это запрещено, опасно для жизни. Ходить нельзя по льду точно", – заявил он.

Цыганков напомнил, что в Москве открыто много катков с искусственном льдом, у которых есть специальная система охлаждения. По его словам, они безопасны.

Ранее стало известно, что самым снежным днем в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря.

В ближайшие два дня погоду в Москве и области еще будет определять антициклон. Атмосферное давление в пятницу и в субботу будет на 12–13 единиц выше нормы. В выходные в столице будет бесснежно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой.

Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.

