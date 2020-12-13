Суббота в Москве стала самым холодным днем с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым холодным днем с начала зимы стала суббота, 12 декабря. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Уточняется, что днем в городе было облачно, что повлияло на прогрев. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована на ВДНХ. Она составила –7,1 градуса. В Тушино было –6,3 градуса, в МГУ –7 градусов.

Ранее сообщалось, что декабрь 2020 года в Москве стал самым солнечным за всю свою историю. План по солнцу выполнен уже на 300%.

До сих пор самым солнечным в российской столице считался декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час. При этом три предыдущих года не дотягивали даже до нормы. К примеру, в 2017 году в декабре солнце светило лишь 6 минут, в 2018 году – 12 часов, а в 2019 году – 8 часов. В этом году в декабре солнце светило более 55 часов.

Также стало известно, что приход аномального тепла ожидается в ряде российских регионов на грядущей неделе. В Центральном федеральном округе на следующей неделе прогнозируются оттепели.

