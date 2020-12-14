Москвичей предупредили о снегопаде в ночь на вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник вечером в Москве ожидается снегопад, который усилится в ночные часы и увеличит образовавшийся на улицах снежный покров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"К утру 15 декабря в Москве снега прибавится на 2–4 сантиметра. На территории ТиНАО – до 6 сантиметров. Днем снег перейдет в стадию небольшого с количеством осадков около 1 миллиметра", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ночью в городе температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье – до минус 8 градусов. Во вторник днем прогнозируется от минус 1 до минус 3 градусов.

Также уточняется, что специалисты не исключают образования сосулек.

Ранее в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Предупреждение действует с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на неделе в городе могут пройти небольшие осадки, которые не смогут значительно повлиять на высоту снежного покрова. Больше всего осадков, по его словам, ожидается во вторник: в городе выпадет примерно 2–4 миллиметра снега.

