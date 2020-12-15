Свыше 10 тыс единиц техники и 50 тыс рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице ликвидацией последствий снегопада занимаются свыше 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что за прошедшие 24 часа, по данным синоптиков, в Москве выпало 6 сантиметров снега, всего с начала декабря – 11 сантиметров.

Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой в понедельник вечером.

"С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели и утром", – сказал вице-мэр.

По его словам, специалисты проводят уборку дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты.

Бирюков добавил, что специалисты уделяют особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Вице-мэр напомнил, что места проведения работ огорожены, москвичам нужно быть внимательнее и не заходить за ограждения.

В связи со снегопадом в Депртансе рекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт. Отмечалось, что из-за непогоды на ряде улиц столицы затруднено движение, а к вечеру заторы могут достигнуть девяти баллов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, перед праздниками столицу ожидают несколько сильных снегопадов. По его словам, к праздникам снежный покров в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в это время будет на уровне шести градусов мороза.