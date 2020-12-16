Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ночь на 17 декабря в Москве и Подмосковье ожидается гололед, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"С 23:00 16 декабря до 6:00 17 декабря в Москве возможно гололедно-изморозевое отложение", – говорится в сообщении.
В области предупреждение будет действовать до 10:00 17 декабря.
В департаменте транспорта столицы призвали москвичей к осторожности и внимательности на дорогах из-за гололеда и мокрого снега.
Представители столичного главка МЧС России рекомендовали водителям не разгоняться, держать дистанцию и избегать внезапных маневров.
"Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные в Москву придет оттепель. По ее словам, температура в эти дни будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, однако снежный покров не растает.
Москвичей предупредили о приближении ледяного дождя
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