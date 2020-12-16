Москвичей предупредили о снеге и гололедице вечером

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером в Москве ожидаются снег и образование гололедицы.

"С 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря в столице ожидается снег, в некоторых местах он будет мокрым. Кроме того, возможна гололедица", – сообщили в МЧС.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали внимательнее соблюдать дистанцию на дорогах и снижать скорость. Также спасатели призвали воздержаться от парковки под деревьями.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные в Москву придет оттепель. По ее словам, температура в эти дни будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, однако снежный покров не растает.