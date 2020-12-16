Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная погода ожидается в столичном регионе в среду, говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем в столичном регионе погодные условия будут формироваться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода без существенных осадков", – рассказали синоптики.
Днем в городе температура воздуха составит от -3 до -1 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.
Накануне столичные городские службы вышли на дороги для ликвидации последствий снегопада. На улицах работали свыше 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч человек.
Специалисты уделили особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что перед праздниками столицу ожидают еще несколько сильных снегопадов. По его словам, в канун Нового года снежный покров в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в это время будет на уровне шести градусов мороза.
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