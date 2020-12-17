Вильфанд пообещал москвичам подходящую для лыж и санок погоду к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высота снежного покрова к концу недели в столице достигнет 15 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"К концу недели ожидаем, что высота снежного покрова будет 13–15 сантиметров, а это значит, что уже можно будет катать детей на санках, кататься на лыжах", – сказал он.

Синоптик добавил, что в четверг в городе температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, в пятницу – от -4 до -2 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные в Москву придет оттепель. По ее словам, температура в эти дни будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. При этом ожидается небольшой снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в канун Нового года в Москве может установиться легкий мороз. Он отметил, что к этому моменту погода может стабилизироваться. При этом, по словам синоптика, в ближайшие 7–10 дней погода будет находиться в состоянии неопределенности.