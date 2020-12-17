Вильфанд пообещал москвичам подходящую для лыж и санок погоду к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Высота снежного покрова к концу недели в столице достигнет 15 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
"К концу недели ожидаем, что высота снежного покрова будет 13–15 сантиметров, а это значит, что уже можно будет катать детей на санках, кататься на лыжах", – сказал он.
Синоптик добавил, что в четверг в городе температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, в пятницу – от -4 до -2 градусов.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные в Москву придет оттепель. По ее словам, температура в эти дни будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. При этом ожидается небольшой снег.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в канун Нового года в Москве может установиться легкий мороз. Он отметил, что к этому моменту погода может стабилизироваться. При этом, по словам синоптика, в ближайшие 7–10 дней погода будет находиться в состоянии неопределенности.
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: