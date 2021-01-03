До 10% месячной нормы осадков может выпасть в столице вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный снегопад ожидается в Москве и области вечером 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сегодня, 3 января, вечером в Подмосковье и столице ожидается сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков", – сообщили в пресс-службе.

До этого Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков, к вечеру в столице столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника. По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2–7, днем – от 0 до минус 5 градусов.

Во вторник, 5 января, ожидается 4–9 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. В среду и четверг ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, а днем – минус 3-8.

