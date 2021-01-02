Синоптики рассказали, когда в Москву вернется зимняя погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника.

По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2-7, днем – от 0 до минус 5.

"Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду", – пояснил синоптик ТАСС. Вильфанд добавил, что затем похолодание в столице продолжится.

Так, во вторник, 5 января ожидается 4-9 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. В среду и четверг ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, а днем – минус 3-8.

Ранее стало известно, что 2020 год для столицы оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений.