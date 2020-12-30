Уходящий год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Средняя температура в столице по итогам этого года впервые превысила восемь градусов. 2020 год оказался для Москвы самым теплым за все время метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МГУ имени Ломоносова.
"По данным метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, 2020 год стал самым жарким в истории наблюдений в Москве (начиная по меньшей мере с 1780 года)", – заявили в пресс-службе учреждения.
По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в Москве был 2019 год, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса. Как отметил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, рекорд 2020 года обусловлен аномально теплой и почти бесснежной зимой.
Кроме того, повлияла достаточно теплая осень, добавил Локощенко.
"Холодные апрель и май, а также сравнительно прохладный июль не смогли изменить общей картины уходящего года", – пояснил он.
Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что ветер ожидается южный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
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