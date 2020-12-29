Городские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников – с 31 декабря по 10 января, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – сообщил Бирюков, отметив, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад. Усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, уточнил заммэра.

По его словам, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Особое внимание уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.

Накануне Бирюков сообщил, что в Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Он уточнил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.