Городские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников – с 31 декабря по 10 января, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – сообщил Бирюков, отметив, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.
На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад. Усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, уточнил заммэра.
По его словам, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Особое внимание уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
Накануне Бирюков сообщил, что в Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Он уточнил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: