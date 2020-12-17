В Москве из платежек ЖКХ уберут строку о добровольном страховании к 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице из платежек ЖКХ уберут строку о добровольном страховании жилья с декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С 2021 года москвичи будут заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями без участия города: правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в городской программе страхования жилья", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с будущего года продолжать программу не планируется, за 25 лет успешной работы в городе сформировалась комплексная система страхования в жилищной сфере.

В пресс-службе подчеркнули, что городская программа страхования жилья реализуется при поддержке правительства Москвы с 1995 года.

Ранее сообщалось, что за 25 лет существования городской программы страхования жилья в столице обработали более 200 тысяч страховых случаев. С начала действия программы пострадавшие получили 3,8 миллиарда рублей в виде компенсаций. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала текущего года страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей, которым выплатили около 61 миллиона рублей.

Договоры страхования защищают имущество москвичей от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.

