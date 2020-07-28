Почти четыре млрд рублей выплатили москвичам по городской программе страхования жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За 25 лет существования городской программы страхования жилья в столице обработали более 200 тысяч страховых случаев, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1995 года пострадавшие получили 3,8 миллиарда рублей в виде компенсаций.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня в программе участвуют более 2,5 миллиона москвичей.
По его словам, с начала текущего года страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей, которым выплатили около 61 миллиона рублей.
Договоры страхования защищают имущество москвичей от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.
Чтобы стать участником программы, не нужно идти заключать договоры в офисе компаний – достаточно ежемесячно оплачивать страховку вместе с жилищно-коммунальными услугами в едином платежном документе. Это можно сделать в бумажном или электронном виде, на портале mos.ru, в онлайн-сервисах банков и страховых компаний, а теперь и на сайте Центра имущественных платежей и жилищного страхования.
Вносить страховые платежи по льготному городскому тарифу можно раз в год или ежемесячно, разбив сумму на 12 равных частей. За один квадратный метр нужно заплатить 1,96 рубля. Средний страховой платеж за квартиру составляет около 1,3 тысячи рублей в год.
Генеральный директор Центра имущественных платежей Дмитрий Ковалев напомнил, что для повышения уровня защиты имущественных интересов и жилищных прав горожан страховая стоимость жилья постоянно увеличивается. В 2020 году она выросла на 5% – до 44 тысяч рублей за один квадратный метр жилого помещения.
Ранее стало известно, что собственники двух квартир на Магнитогорской улице и Варшавском шоссе в Москве, в которых в мае 2020 года произошли пожары, получили компенсацию в размере 688 тысяч рублей.
Как отметил Владимир Ефимов, за последние пять лет по Городской программе страхования жилья страховыми случаями признал более 25 тысяч бытовых пожаров.
Он добавил, что с 2016 года пострадавшие собственники получили компенсаций почти на 840 миллионов рублей. При этом страховой платеж за квартиру в год составляет порядка 1,3 тысячи рублей. Это, по его словам, в пять раз меньше коммерческих аналогов, которые в среднем составляют от 5 тысяч рублей в год.
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