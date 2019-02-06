36 квартир в сгоревшем доме на Никитском бульваре застрахованы по горпрограмме

Страховку в доме 12 на Никитском бульваре в Москве, где произошел крупный пожар, по городской программе жилищного страхования имели владельцы 36 квартир, передает ТАСС.
По предварительной информации, в подъезде, где случилось возгорание, шесть застрахованы в СПАО "Ингосстрах". Страховщик начал прием заявлений от страхователей. Компания совместно с управой Пресненского района и председателем ТСЖ определяют квартиры из числа застрахованных, которые получили повреждения в результате пожара и его ликвидации. После этого они определят размер ущерба.
Городская программа страхования жилья действует в Москве с 1995 года. Страховка оплачивается ежемесячно через квитанцию за оплату ЖКУ, услуга добровольная. По программе страхуются риски пожара, взрыва, аварий систем отопления и сильного ветра, возмещается ущерб конструктивных элементов, элементов отделки, инженерного оборудования и внутренних коммуникаций.
Некоторые квартиры в сгоревшем доме застраховали в индивидуальном порядке. Три квартиры застраховали в "АльфаСтраховании" на общую сумму около 100 миллионов рублей, одна из них полностью уничтожена огнем. Еще одна квартира застрахована в "Росгосстрахе", сотрудники компании "Росгосстрах" пытаются связаться с клиентом. Одна квартира была застрахована в "РЕСО-Гарантия", обращений не поступало.
Пожар произошел в ночь на 4 февраля в доме 12 на Никитском бульваре. Погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро из жертв – это семья, проживавшая в коммунальной квартире. Еще трое – жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу.
Возгоранию площадью около двух тысяч квадратных метров присвоили повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.
Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования. Юрий Башмет подтвердил, что горела квартира его дочери. Ее и других жильцов дома допросили как свидетелей.
Помимо дочери Юрия Башмета жильцами по этому адресу также числятся актриса Ингеборга Дапкунайте, оперная певица Любовь Казарновская и художница Елена Лаврека. Агент Дапкунайте Раиса Фомина отметила, что во время пожара актриса помогала людям. Сама она не пострадала.
Это историческое семиэтажное здание 1914 года постройки является объектом культурного наследия, в нем насчитывается более 100 квартир. Стоимость одного квадратного метра жилья в сгоревшем доме составляла более полумиллиона рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.