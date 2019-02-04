Пожар в элитном доме в Москве начался в квартире дочери Башмета

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Пожар в элитном доме на Никитском бульваре начался в квартире дочери Юрия Башмета, передает телеканал Москва 24. Она жила там со своими детьми.

"Хозяйка квартиры говорит, что это было короткое замыкание. Она живет одна, у нее трое детей, она очень порядочный и хороший человек", – рассказала жительница дома 12 Ирина Марина. Она отметила, что о пожаре всех предупредил сосед.

"Наш прекрасный сосед обзвонил все квартиры: "выходите, выходите", и мы почувствовали запах гари. У всех нарушаются планы, когда такая ситуация. Неизвестно, прольют ли квартиру полностью. Для меня самое страшное, что надо будет делать ремонт", – поделилась она.

Известно, что в этом доме находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше. Многим придется делать ремонт. Выгорело около тысячи квадратных метров.

Пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 вспыхнул ночью. В настоящее время возгорание ликвидировано. Погибли четыре человека.

На месте работает лаборатория МЧС. По результатам замеров, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.

В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.