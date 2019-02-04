Число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре достигло четырех

Фото: Интерпресс/ТАСС/Роман Пименов

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре.

Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии.

Пожар в квартире на пятом этаже здания на Никитском бульваре, дом 12 начался в 0:55. Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 5:10.

По уточненным данным ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения – 300 квадратных метров.

Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.

Как информировал в Twitter "Московский транспорт", движение транспорта в Калашном переулке и на внутренней стороне Никитского бульвара перекрыли из-за пожара.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По результатам замеров – предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.