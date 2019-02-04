Пожар вспыхнул в историческом здании в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в историческом жилом здании на Никитском бульваре, дом 12 в центре Москвы.

В результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах. По предварительным данным, смерть произошла в результате отравления продуктами горения.

При ликвидации пожара с горящего пятого этажа были спасены шесть человек с помощью капюшонов "Феникс". Всего из дома эвакуировали 17 человек. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.