Пожар вспыхнул в историческом здании в центре Москвы

Пожар произошел в историческом жилом здании на Никитском бульваре, дом 12 в центре Москвы.
В результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах. По предварительным данным, смерть произошла в результате отравления продуктами горения.
При ликвидации пожара с горящего пятого этажа были спасены шесть человек с помощью капюшонов "Феникс". Всего из дома эвакуировали 17 человек. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
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