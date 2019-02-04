Горящее здание в центре Москвы начало обрушаться

Горящее историческое здание на Никитском бульваре в центре Москвы начало обрушаться.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, "рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами". На место прибыл начальник Главного управления МЧС по городу Илья Денисов, он руководит тушением.
Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Площадь увеличилась до двух тысяч метров. Известно о двух погибших, три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии. Спасены 42 человека.
В данный момент пожарным удалось сбить открытое горение. Однако есть вероятность, что огонь пошел по перекрытиям постройки, которые сделаны из дерева. Сотрудники МЧС продолжают свою работу, уточнил собеседник агентства.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
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