Движение на Никитском бульваре перекрыли из-за пожара

Скриншот с видео: Агентство "Москва"

Движение транспорта перекрыли в Калашном переулке и на внутренней стороне Никитского бульвара из-за пожара, сообщается в Twitter "Московского транспорта".

По данным Главного управления МЧС по городу, в настоящее время возгорание в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 ликвидировано.

На месте работает лаборатория МЧС. По результатам замеров – предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.



Ранее стало известно, что в здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС по городу Илья Денисов.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Известно о двух погибших, три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии.

Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.