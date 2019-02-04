Движение транспорта по Никитскому бульвару восстановлено, сообщает информационный центр транспортного комплекса в своем Twitter.
Дорогу открыли для автомобилистов в 07:14.
Ранее движение перекрыли в Калашном переулке и на внутренней стороне Никитского бульвара из-за пожара. В настоящее время возгорание в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 ликвидировано. Погибли четыре человека.
На месте работает лаборатория МЧС. По результатам замеров – предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.
В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
Пожар на Никитском бульваре возник в квартире дочери Башмета
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