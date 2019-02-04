Фото: телеканал Москва 24

Движение транспорта по Никитскому бульвару восстановлено, сообщает информационный центр транспортного комплекса в своем Twitter.

Дорогу открыли для автомобилистов в 07:14.

Ранее движение перекрыли в Калашном переулке и на внутренней стороне Никитского бульвара из-за пожара. В настоящее время возгорание в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 ликвидировано. Погибли четыре человека.

На месте работает лаборатория МЧС. По результатам замеров – предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.

В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.

