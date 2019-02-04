Названа предварительная причина пожара в доме в центре Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Причиной крупного пожара в жилом доме в центре Москвы могла стать неисправность электрооборудования, передает РИА Новости.

"Рассматривается несколько версий пожара, наиболее приоритетная – неисправность в электрооборудовании", – сказал представитель экстренных служб столицы. Сейчас на месте ЧП работает судебно-экспертная лаборатория для установления причины возгорания.

Мосгорнаследие направило запрос в МЧС для оценки ущерба, причиненного пожаром зданию, который является объектом культурного наследия, передает ТАСС.

Пожар на площади в тысячу квадратных метров произошел по адресу: Никитский бульвар, 12. Ему присвоили повышенный уровень сложности, сейчас возгорание потушено.

По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. В этом доме находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.

Жертвами ЧП стали четыре человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Из дома эвакуировали 42 человека, часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.