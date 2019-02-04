Дело возбудили после пожара в доме на Никитском бульваре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четверых человек при пожаре на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 вспыхнул ночью. В настоящее время возгорание ликвидировано. Погибли четыре человека.
В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.
По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. В этом доме также находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше.
На месте работает лаборатория МЧС. По результатам замеров, предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных примесей в воздухе не превышена.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
На Никитском бульваре после крупного пожара открыли движение автомобилей
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