ТАСС: дело журналиста FAZ Мартенса о разжигании ненависти передали в прокуратуру

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Уголовное дело о разжигании ненависти или вражды в отношении корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса передали в прокуратуру. Об этом сообщил ТАСС источник.

"(Дело передано. – Прим. ред.) для утверждения обвинительного заключения", – сказал собеседник агентства.

Дело возбудили в середине августа после высказывания журналиста об убийстве русских. 8 августа на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс он задал вопрос, чем европейцы могут "помочь убить больше русских".

В российской дипмиссии в Сербии вопрос расценили как подстрекательство к насилию против граждан России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напомнила, что дед журналиста был высокопоставленным нацистским офицером в штабе вермахта.

Позже появилась петиция с требованием уволить Мартенса, а Союз журналистов России призвал применить к нему профессиональные санкции.

26 августа Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста по обвинению в разжигании ненависти или вражды. Позже МВД объявило его в розыск. В случае признания вины ему может грозить до шести лет лишения свободы.