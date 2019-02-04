Башмет прокомментировал пожар в квартире дочери на Никитском бульваре

При пожаре в доме в центре Москвы погибли четыре человека

Жильцов дома на Никитском бульваре, где ночью случился пожар, пустят туда через несколько часов. Большинство уехало к родственникам и друзьям, восьмерых людей разместили в гостиницах неподалеку.

Горела квартира дочери Юрия Башмета Ксении. По словам народного артиста СССР, он написал ей сообщение. Дочь перезвонила ему и сообщила новость о том, что ЧП произошло в ее квартире.

"Причем там такое пламя, она выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное", – рассказал Башмет телеканалу Москва 24.

Житель дома Алексей Чистяков рассказал, что лег спать, а затем его разбудила жена, показав ему появившийся дым.

"Дым вовсю. Пока я спустился, здесь полыхало уже", – поделился он, добавив, что пожарные пытались тушить пламя через окна, а "им столбы огня в лицо".

Жительница дома Ирина Марина отметила, что, по мнению хозяйки квартиры, произошло короткое замыкание.

"Она живет одна, у нее трое детей, она очень порядочный и хороший человек. Наш прекрасный сосед обзвонил все квартиры: "Выходите, выходите!". Мы почувствовали запах гари. У всех нарушаются планы, когда такая ситуация, не известно прольют квартиру полностью. Для меня самое страшное, что надо будет делать ремонт", – заявила она.

Очевидцы говорили, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета по адресу: Никитский бульвар, дом 12. Она жила там со своими детьми.

Огонь вспыхнул в 0:55, его ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару присваивали повышенный уровень сложности.

В результате ЧП погибло семь человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Предварительной причиной пожара названа неисправность электрооборудования.

В доме расположено более 100 квартир, из него эвакуировано 42 человека. В том числе там находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше.

Здание построено в 1913 году для служащих Московской конторы Госбанка, оно является объектом культурного наследия. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников. Мосгорнаследие направило запрос в МЧС для оценки ущерба, причиненного пожаром.