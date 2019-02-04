Ингеборга Дапкунайте помогала людям во время пожара на Никитском бульваре

Фото: МЧС

Заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте помогала людям при пожаре, который произошел в доме на Никитском бульваре, сообщила агент актрисы Раиса Фомина.

"Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она все это наблюдала, видела, помогала людям", – сказала Фомина Агентству "Москва".

Также в Instagram актрисы опубликован пост о том, что она не пострадала.

"Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке", – говорится в сообщении.

Специалисты к 12:00 4 февраля завершили разбор завалов на месте пожара. Число погибших увеличилось до шести человек.

Пожар произошел по адресу: Никитский бульвар, дом № 12. Огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины крупного пожара названа неисправность электрооборудования.

По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми.

Известно, что в этом доме также находятся апартаменты Никаса Сафронова и Любови Казарновской. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.