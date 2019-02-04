Ингеборга Дапкунайте помогала людям во время пожара на Никитском бульваре

Заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте помогала людям при пожаре, который произошел в доме на Никитском бульваре, сообщила агент актрисы Раиса Фомина.
"Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она все это наблюдала, видела, помогала людям", – сказала Фомина Агентству "Москва".
Также в Instagram актрисы опубликован пост о том, что она не пострадала.
"Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке", – говорится в сообщении.
Специалисты к 12:00 4 февраля завершили разбор завалов на месте пожара. Число погибших увеличилось до шести человек.
Пожар произошел по адресу: Никитский бульвар, дом № 12. Огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины крупного пожара названа неисправность электрооборудования.
По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми.
Известно, что в этом доме также находятся апартаменты Никаса Сафронова и Любови Казарновской. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
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