Число жертв пожара на Никитском бульваре возросло до семи человек, сообщает ТАСС.
Как рассказали в экстренных службах Москвы, тело седьмого погибшего обнаружили во время разбора завалов. Работы там продолжаются. По предварительным данным, среди погибших мужчина, три женщины и один мальчик. Данные обо всех жертвах устанавливаются.
Крупный пожар на пятом этаже исторического здания по адресу Никитский бульвар, дом № 12, вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Сначала сообщалось о четверых погибших. Затем спасатели нашли тела еще двоих погибших, и сейчас обнаружили еще одно тело.
Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он отметил, что в Склифе находятся двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.
Очевидцы говорили, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. Жильцов дома разместили в гостиницах, сообщила префектура Центрального округа Москвы. Всего из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей.
В доме расположены более 100 квартир. В том числе там находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше.
Здание построено в 1913 году для служащих Московской конторы Госбанка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.
Число погибших в результате пожара на Никитском бульваре в Москве выросло до пяти
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