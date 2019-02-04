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12:42 (обновлено 04.02.2019 13:30)

Число жертв пожара на Никитском бульваре возросло до семи человек

происшествия пожар

12:42

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Число жертв пожара на Никитском бульваре возросло до семи человек, сообщает ТАСС.

Как рассказали в экстренных службах Москвы, тело седьмого погибшего обнаружили во время разбора завалов. Работы там продолжаются. По предварительным данным, среди погибших мужчина, три женщины и один мальчик. Данные обо всех жертвах устанавливаются.

Крупный пожар на пятом этаже исторического здания по адресу Никитский бульвар, дом № 12, вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Сначала сообщалось о четверых погибших. Затем спасатели нашли тела еще двоих погибших, и сейчас обнаружили еще одно тело.

Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он отметил, что в Склифе находятся двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

Очевидцы говорили, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. Жильцов дома разместили в гостиницах, сообщила префектура Центрального округа Москвы. Всего из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей.

В доме расположены более 100 квартир. В том числе там находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше.

Здание построено в 1913 году для служащих Московской конторы Госбанка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.

Число погибших в результате пожара на Никитском бульваре в Москве выросло до пяти

происшествия пожар

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