Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:34 (обновлено 04.02.2019 13:19)

Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия пожар

12:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре.

"Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", – написал мэр Москвы в Twitter.

Собянин отметил, что причины произошедшего устанавливают.

Крупный пожар произошел по адресу: Никитский бульвар, дом № 12. Огонь вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля, в 0:55. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Следствие возбудило уголовное дело. В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

При пожаре, по последним данным, погибли семь человек.

Жильцов дома разместили в гостиницах. Всего из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше. В доме расположено более 100 квартир.

Число погибших при пожаре на Никитском бульваре выросло до шести

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика