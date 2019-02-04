Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре

Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре.
"Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", – написал мэр Москвы в Twitter.
Собянин отметил, что причины произошедшего устанавливают.
Крупный пожар произошел по адресу: Никитский бульвар, дом № 12. Огонь вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля, в 0:55. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Следствие возбудило уголовное дело. В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.
При пожаре, по последним данным, погибли семь человек.
Жильцов дома разместили в гостиницах. Всего из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше. В доме расположено более 100 квартир.
Число погибших при пожаре на Никитском бульваре выросло до шести
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.