Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре

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Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре.

"Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", – написал мэр Москвы в Twitter.

Собянин отметил, что причины произошедшего устанавливают.

Крупный пожар произошел по адресу: Никитский бульвар, дом № 12. Огонь вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля, в 0:55. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Следствие возбудило уголовное дело. В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

При пожаре, по последним данным, погибли семь человек.

Жильцов дома разместили в гостиницах. Всего из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей.

Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. Стоимость квартир в этом доме доходит до ста миллионов рублей и больше. В доме расположено более 100 квартир.