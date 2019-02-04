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11:29

Жильцов дома на Никитском бульваре расселили в гостиницах

происшествия пожар

11:29

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Жильцов дома на Никитском бульваре, где в понедельник произошел пожар, разместили в гостиницах. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Центрального округа (ЦАО).

"Жильцам квартир, пострадавших от пожара на Никитском бульваре, 12, оперативно предложены комфортные условия размещения в гостиницах Центрального округа. Сразу после возникновения пожара был организован штаб, в котором жильцы эвакуированных квартир были обеспечены теплом, водой и питанием", – сказал представитель префектуры, передает ТАСС.

Там уточнили, что речь идет о жильцах двух наиболее пострадавших квартир. Остальные жители дома от расселения отказались.

В настоящий момент на месте происшествия работают бригады, которые ликвидируют в подъездах последствия от пожара. Там также находятся специалисты, которые оказывают помощь собственникам.

Пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 вспыхнул ночью 4 февраля. В настоящее время возгорание ликвидировано. Погибли четыре человека.

В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 человека. В данный момент часть жильцов начали пускать в здание. Всего в доме расположены более 100 квартир.

По факту гибели людей следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Уголовное дело возбудили после пожара в доме на Никитском бульваре

происшествия пожар

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