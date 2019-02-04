Число погибших при пожаре на Никитском бульваре выросло до 6 человек

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Число погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

Спасателям удалось достать еще двоих погибших. Таким образом, общее число жертв сейчас составляет шесть.

К 12:00 4 февраля завершен разбор завалов на месте пожара. Продолжается проливка сгоревших конструкций, передает РИА Новости.

Крупный пожар на пятом этаже исторического здания по адресу Никитский бульвар, дом № 12, вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля, в 0:55. Возгорание ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

Очевидцы говорили, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми.

Жильцов дома разместили в гостиницах, сообщила префектура Центрального округа Москвы. Всего из погорелого дома эвакуировали 42 человека.

В доме расположены более 100 квартир. В том числе там находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше.

Здание построено в 1913 году для служащих Московской конторы Госбанка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.

