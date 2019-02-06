Следователи опросили жильцов о пожаре в "звездном доме"

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Следователи опросили в качестве свидетелей жильцов дома №12 по делу о пожаре на Никитском бульваре.

"В рамках расследования опрошены жильцы квартир, в том числе пострадавших от пожара", – цитирует "Интерфакс" представителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ. Фамилий опрошенных не называются.

Ранее сообщалось, что в числе допрошенных – дочь Юрия Башмета Ксения.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли восемь человек, в том числе двое детей.

Дом 12 на Никитском бульваре – семиэтажное здание, построенное в начале XX века. Там проживают артисты, среди которых Ингеборга Дапкунайте и Любовь Казарновская.