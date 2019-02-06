Дочь Башмета опросили как свидетеля пожара на Никитском бульваре

Дочь Юрия Башмета Ксения не скрывается от правоохранительных органов – накануне ее уже допросили в качестве свидетеля пожара на Никитском бульваре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Информацию о том, что Ксения не скрывается от следствия, подтвердил и представитель Юрия Башмета, руководитель "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. По его словам, Ксения Башмет готова дать показания компетентным органам.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают версию, что ночь с 3 на 4 февраля Ксения устроила у себя в квартире шумную вечеринку. Предположительно, именно в это время и произошло возгорание в квартире, которое в результате привело к гибели восьми человек. И хозяйка, и ее гости якобы исчезли сразу же после начала пожара.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожарные перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке, чтобы пламя не могло перекинуться на соседние квартиры по крыше.

В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.

В квартире, в которой начался пожар, была проведена перепланировка.