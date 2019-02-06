Полиция разыскивает дочь Юрия Башмета – СМИ

Столичная полиция разыскивает дочь Юрия Башмета. Как сообщает телеканал Москва 24, в правоохранительных органах рассматривают версию, что ночь с 3 на 4 февраля Ксения устроила у себя в квартире шумную вечеринку.
Предположительно, именно во время вечеринки и произошло возгорание в квартире, которое в результате привело к гибели восьми человек. И хозяйка, и ее гости исчезли сразу же после начала пожара.
Ранее в соцсетях появились аудиосообщения, которые предположительно внук дирижера Юрия Башмета отправил другу после пожара на Никитском. Парень очень эмоционально рассказывает о случившемся. На записи много мата и слышно, как мальчик закашлялся и сказал, что вся улица в дыму. А также рассказал о своей скрипке.
Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожарные перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке, чтобы пламя не могло перекинуться на соседние квартиры по крыше.
В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.
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