Огонь уничтожил квартиру дочери Юрия Башмета на Никитском бульваре

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Квартира дочери Юрия Башмета Ксении сгорела дотла. Жилье и имущество не были застрахованы, рассказал руководитель "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

Представитель дирижера полагает, что вопрос с обеспечением жильем в скором времени "решится". Сумму ущерба от пожара он уточнить не смог.

"От чего случился пожар, пока никто дать ответ не может, этим занимаются профессиональные люди последние двое суток. Все что могу сказать, в квартире у Ксении сразу полыхнуло сильно, огонь пришел большой и в миг", – цитирует Агентство "Москва" Гринченко.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожарные перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке, чтобы пламя не могло перекинуться на соседние квартиры по крыше.

В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.

В квартире, в которой начался пожар, была проведена перепланировка. Это произошло более десяти лет назад, когда там жил дизайнер из США. Перепланировка была согласована управой Пресненского района столицы.

Всего в элитном доме более 100 квартир, стоимость которых начинается от 100 миллионов рублей. Там же находятся апартаменты Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.

В пресс-службе департамента культурного наследия порталу Москва 24 рассказали, что дом на Никитском бульваре – выявленный объект культурного наследия. Хотя официального статуса памятника архитектуры ни регионального, ни федерального уровня здание не имело.