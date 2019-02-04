Жильцы дома на Никитском бульваре рассказали о пожаре

В ночь на 4 февраля в центре Москвы вспыхнул пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом №12. По последним данным, он унес жизни семи человек, в том числе ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Портал Москва 24 пообщался с жильцами дома и выяснил подробности произошедшего.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар на Никитском бульваре

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Москве в 00:50. Всего через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место. "Происходило открытое горение из пяти окон в квартире, расположенной на пятом этаже. Огнеборцы несколько часов сражались с огнем в условиях плотного задымления и высокой температуры. Осложняло тушение пожара то, что здание старой постройки с деревянными перекрытиями", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Пожарные перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке, чтобы пламя не могло перекинуться на соседние квартиры по крыше. Возгорание ликвидировали в 5:10. Из здания были выведены 42 человека, включая восьмерых детей. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Всего к тушению привлекли 25 единиц техники, а также более 80 пожарных.

Сначала сообщалось о четверых погибших, затем спасатели нашли тела еще троих. Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он отметил, что в Склифе находятся двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

Очевидцы сообщали, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, которая жила там со своими детьми.

Звездный дом

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Юрий Башмет подтвердил телеканалу Москва 24, что горела квартира его дочери. "Причем там такое пламя, она выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное", – рассказал музыкант.

Известно, что помимо дочери Юрия Башмета жильцами по этому адресу также числятся актриса Ингеборга Дапкунайте, оперная певица Любовь Казарновская и художница Елена Лаврека.

Агент Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина рассказала Агентству "Москва", что во время пожара актриса помогала людям. Сама она не пострадала. "Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она все это наблюдала, видела, помогала людям", – пояснила Фомина.

В свою очередь, художник Никас Сафронов в разговоре с порталом Москва 24 опроверг слухи о том, что у него тоже есть квартира в доме на Никитском бульваре. "У меня нет квартиры в доме на Никитском бульваре, №12. Однако напротив живет мой брат. Ночью он видел пожар, выходил на улицу. Я знаком с Любовью Казарновской, которая действительно проживает по этому адресу. К счастью, она сейчас за рубежом и не пострадала", – сказал Сафронов.

Портал Москва 24 также пообщался и с другими жильцами дома. Так, например, Александра рассказала порталу Москва 24, что на момент возгорания в здании не находилась, однако там оставались ее муж и свекровь. "Муж ночью спал и даже испугаться не успел. Он проснулся от запаха гари и подумал, что у мамы что-то подгорело. Сейчас в подъезде и в квартирах находиться невозможно, дышать нечем. Жилье, деньги – все наживное, главное – здоровье. Родственникам погибших – мои соболезнования. Страшно узнавать, кого больше нет, мы же со многими общались", – делится женщина.

Объект культурного наследия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Дом №12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников. Из-за пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами здания. Источники в экстренных службах столицы сообщают, что существует угроза дальнейшего обрушения здания. В пресс-службе департамента культурного наследия порталу Москва 24 рассказали, что дом на Никитском бульваре – выявленный объект культурного наследия. Хотя официального статуса памятника архитектуры ни регионального, ни федерального уровня здание не имело.

"Однако к выявленным объектам культурного наследия применяются те же законы, что и к действующим. Поэтому дом на Никитском бульваре – это особо охраняемый объект. Проводить работы внутри дома, делать перепланировки можно по особому разрешению и плану. А восстанавливать дом (после пожара. – М24) будет департамент культурного наследия по индивидуальному проекту", – полагает координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов.

Стоит отметить, что в доме на Никитском бульваре расположены более 100 квартир, стоимость которых варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше. При этом на сайте cian.ru есть несколько объявлений о продаже двухкомнатных квартир в этом здании. 84 квадратных метра можно приобрести за 36 миллионов 990 тысяч рублей, а 86 квадратных метров – за 37 миллионов 500 тысяч рублей. Четырехкомнатные квартиры обойдутся покупателям не менее чем в 90 миллионов рублей.