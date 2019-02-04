Жильцы дома на Никитском бульваре рассказали о пожаре

В ночь на 4 февраля в центре Москвы вспыхнул пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом №12. По последним данным, он унес жизни семи человек, в том числе ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Портал Москва 24 пообщался с жильцами дома и выяснил подробности произошедшего.
Пожар на Никитском бульваре
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Москве в 00:50. Всего через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место. "Происходило открытое горение из пяти окон в квартире, расположенной на пятом этаже. Огнеборцы несколько часов сражались с огнем в условиях плотного задымления и высокой температуры. Осложняло тушение пожара то, что здание старой постройки с деревянными перекрытиями", – говорится в официальном заявлении ведомства.
Пожарные перекрывали путь огню по лестничным клеткам, со стороны фасада здания и на чердаке, чтобы пламя не могло перекинуться на соседние квартиры по крыше. Возгорание ликвидировали в 5:10. Из здания были выведены 42 человека, включая восьмерых детей. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Всего к тушению привлекли 25 единиц техники, а также более 80 пожарных.
Сначала сообщалось о четверых погибших, затем спасатели нашли тела еще троих. Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он отметил, что в Склифе находятся двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.
Очевидцы сообщали, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, которая жила там со своими детьми.
Звездный дом
Юрий Башмет подтвердил телеканалу Москва 24, что горела квартира его дочери. "Причем там такое пламя, она выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное", – рассказал музыкант.
Известно, что помимо дочери Юрия Башмета жильцами по этому адресу также числятся актриса Ингеборга Дапкунайте, оперная певица Любовь Казарновская и художница Елена Лаврека.
Агент Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина рассказала Агентству "Москва", что во время пожара актриса помогала людям. Сама она не пострадала. "Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания. Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она все это наблюдала, видела, помогала людям", – пояснила Фомина.
В свою очередь, художник Никас Сафронов в разговоре с порталом Москва 24 опроверг слухи о том, что у него тоже есть квартира в доме на Никитском бульваре. "У меня нет квартиры в доме на Никитском бульваре, №12. Однако напротив живет мой брат. Ночью он видел пожар, выходил на улицу. Я знаком с Любовью Казарновской, которая действительно проживает по этому адресу. К счастью, она сейчас за рубежом и не пострадала", – сказал Сафронов.
Портал Москва 24 также пообщался и с другими жильцами дома. Так, например, Александра рассказала порталу Москва 24, что на момент возгорания в здании не находилась, однако там оставались ее муж и свекровь. "Муж ночью спал и даже испугаться не успел. Он проснулся от запаха гари и подумал, что у мамы что-то подгорело. Сейчас в подъезде и в квартирах находиться невозможно, дышать нечем. Жилье, деньги – все наживное, главное – здоровье. Родственникам погибших – мои соболезнования. Страшно узнавать, кого больше нет, мы же со многими общались", – делится женщина.
Объект культурного наследия
Дом №12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников. Из-за пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами здания. Источники в экстренных службах столицы сообщают, что существует угроза дальнейшего обрушения здания. В пресс-службе департамента культурного наследия порталу Москва 24 рассказали, что дом на Никитском бульваре – выявленный объект культурного наследия. Хотя официального статуса памятника архитектуры ни регионального, ни федерального уровня здание не имело.
"Однако к выявленным объектам культурного наследия применяются те же законы, что и к действующим. Поэтому дом на Никитском бульваре – это особо охраняемый объект. Проводить работы внутри дома, делать перепланировки можно по особому разрешению и плану. А восстанавливать дом (после пожара. – М24) будет департамент культурного наследия по индивидуальному проекту", – полагает координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов.
Стоит отметить, что в доме на Никитском бульваре расположены более 100 квартир, стоимость которых варьируется на уровне 100 миллионов рублей и больше. При этом на сайте cian.ru есть несколько объявлений о продаже двухкомнатных квартир в этом здании. 84 квадратных метра можно приобрести за 36 миллионов 990 тысяч рублей, а 86 квадратных метров – за 37 миллионов 500 тысяч рублей. Четырехкомнатные квартиры обойдутся покупателям не менее чем в 90 миллионов рублей.