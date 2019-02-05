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14:19

Перепланировка квартиры дочери Башмета на Никитском бульваре была согласована

происшествия пожар

14:19

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Фото: скриншот Москва 24

Перепланировка в одной из сгоревших квартир на Никитском бульваре, в которой жила дочь музыканта Юрия Башмета Ксения, была согласована управой Пресненского района столицы, сообщили в Мосжилинспекции.

Там подтвердили, что в квартире №44 действительно проводилась перепланировка, которую согласовали в 2004 году. Тогда этот вопрос находился в ведении районных управ, передает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ сообщалось, что в квартире, в которой начался пожар, была проведена перепланировка. Проживающая там с сыном Ксения Башмет уточнила, что это произошло более десяти лет назад, когда там жил дизайнер из США. Он решил снести все перегородки и сделать большую студию.

Пожар в доме 12 на Никитском бульваре возник в ночь на 4 февраля. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, а площадь обрушения – три тысячи "квадратов". Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Потушить пламя спасателям удалось около 05:00.

В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей. Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования. Очевидцы утверждают, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета. Женщина с ребенком успели покинуть дом, однако сама квартира полностью сгорела.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой 12-летний внук музыканта Грант Башмет во время эвакуации из полыхавшего здания очень подробно описывал происходящее по телефону.

"Саня, (нецензурно) у нас пожар (нецензурно), у нас (нецензурно) пожар. Я (нецензурно) бегу к бабушке, комната горит, все полыхает. Взорвалась комната, хорошо, не моя..." – произносит голос из сообщения, которое, как утверждается, посылал другу мальчик. Кроме того, Грант Башмет пожелал, чтобы в пожаре на Никитском сгорела его скрипка.

Из здания в момент пожара эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Всех временно разместили в гостиницах столицы.

Всего в элитном доме более 100 квартир, стоимость которых начинается от 100 миллионов рублей. Там же находятся апартаменты Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.

Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работает группа криминалистов.

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