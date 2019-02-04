Криминалисты СК подключились к расследованию дела о пожаре на Никитском бульваре

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Группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России направлена на место пожара на Никитском бульваре. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Агентство "Москва".

Группа криминалистов направлена по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Специалисты в ближайшее время приступят к работе совместно со следователями.

Жильцов дома на Никитском бульваре, где ночью случился пожар, пустят туда через несколько часов. Большинство уехало к родственникам и друзьям, восьмерых людей разместили в гостиницах неподалеку.

Горела квартира дочери Юрия Башмета Ксении. Он написал ей сообщение. Дочь перезвонила ему и сообщила новость о том, что ЧП произошло в ее квартире. Женщина выбежала из горящей квартиры без теплой одежды, оставила все вещи и скрипку сына. Пламя было ужасное, добавил Башмет.

Жительница дома Ирина Марина отметила, что, по мнению хозяйки квартиры, произошло короткое замыкание.

"Она живет одна, у нее трое детей, она очень порядочный и хороший человек. Наш прекрасный сосед обзвонил все квартиры: "Выходите, выходите!" Мы почувствовали запах гари. У всех нарушаются планы, когда такая ситуация, неизвестно прольют квартиру полностью. Для меня самое страшное, что надо будет делать ремонт", – заявила она.

Огонь вспыхнул в 0:55, его ликвидировали в 5:10. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, площадь обрушения – 300. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

При пожаре погибло семь человек. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.

В доме расположено более 100 квартир. Некоторые из них принадлежат известным людям, среди которых Любовь Казарновская и Ингеборга Дапкунайте. Стоимость квартир в этом доме в среднем составляет около 100 миллионов рублей. Мосгорнаследие направило запрос в МЧС для оценки ущерба.

Здание построено в 1913 году для служащих Московской конторы Госбанка, оно является объектом культурного наследия. В разное время там проживали государственный деятель Доминик Ефремов, авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.