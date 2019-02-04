Тело второго ребенка обнаружили на месте пожара на Никитском бульваре

В ходе разбора завалов на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре обнаружили тело второго ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пол ребенка определить не представляется возможным.
Ранее было обнаружено тело еще одного несовершеннолетнего. По предварительным данным, возраст детей – 5-6 лет. Следственный комитет подтвердил, что в пожаре погибли восемь человек: шестеро взрослых и двое детей.
Пожар на площади в тысячу квадратных метров произошел по адресу: Никитский бульвар, 12. Ему присвоили повышенный уровень сложности.
СКР приступил к следственным действиям после пожара в доме на Никитском бульваре
По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. В доме находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.
На место пожара направлена группа криминалистов. В ближайшее время они приступят к работе совместно со следователями.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве предварительной причины пожара названа неисправность электрооборудования.
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