Опубликовано видео с места пожара в доме на Никитском бульваре

Следственный комитет РФ обнародовал кадры с места пожара, который в ночь на 4 февраля возник в здании на Никитском бульваре. Запись появилась на YouTube-канале ведомства.
Площадь возгорания, охватившего дом №12, составила одну тысячу квадратных метров, а площадь обрушения – три тысячи квадратов. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Потушить пламя спасателям удалось около 05:00.
В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.
Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что обстоятельства трагедии устанавливаются, добавив, что под присмотром медиков остаются двое пострадавших.
Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования. Очевидцы утверждают, что пожар начался в квартире дочери дирижера Юрия Башмета, где она жила вместе со своими детьми.
Из здания было эвакуировано 42 человека, в том числе восемь детей. Всех временно разместили в гостиницах столицы.
Всего в элитном доме более 100 квартир, стоимость которых начинается от 100 миллионов рублей. Там же находятся апартаменты Никаса Сафронова, Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте.
Следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работает группа криминалистов.
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