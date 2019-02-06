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14:59

СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре на Никитском бульваре

происшествия

14:59

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Следственный комитет (СК) РФ не подтвердил информацию о девятой жертве пожара в доме №12 на Никитском бульваре.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти, не соответствует действительности", – цитирует Агентство "Москва" представителя ведомства Юлию Иванову.

Ранее сообщалось, что при разборе завалов после пожара были обнаружены обгоревшие останки взрослого человека. Официальная информация остается прежней: пятеро погибших – это члены одной семьи, в том числе двое детей, они жили в коммунальной квартире. Еще трое – жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу.

Возгорание в доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

Основных версий ЧП две – неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем. Жильцы дома говорят, что всему виной перепланировка в квартире Ксении Башмет. По словам соседей, речь идет о большом обшитом деревом помещении, ремонт в котором сделали еще предыдущие владельцы недвижимости. Несколько молодых людей намеревались устроить там арт-студию. В Мосжилинспекции заявили, что перепланировка в квартире Ксении Башмет была согласована.

Между тем в соцсетях появились аудиосообщения, которые предположительно внук дирижера Юрия Башмета отправил другу после случившегося. На записи много нецензурной лексики и слышно, как мальчик закашлялся, а затем сказал, что вся улица в дыму.

Соседка Ксении Башмет рассказала о перепланировке в ее квартире

происшествия

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