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14:13

Найдено тело девятого погибшего при пожаре в доме Никитском бульваре – СМИ

происшествия

14:13

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

При разборе завалов в доме №12 на Никитском бульваре найдены обгоревшие останки девятого погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

По предварительной информации, погибший – взрослый человек. Ранее сообщалось, что при пожаре в доме №12 погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро из погибших – это члены одной семьи, которые жили в коммунальной квартире. Еще трое погибших – жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

Юрий Башмет подтвердил телеканалу Москва 24, что горела квартира его дочери. "Причем там такое пламя, она выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное", – рассказал музыкант.

Соседи считают, что пожар мог также начаться в коммуналке, которой владели несколько человек. Некоторые жильцы уверены, что трагедия произошла из-за перепланировки. Ее сделали в сгоревшей квартире еще в начале нулевых.

Известно, что помимо дочери Юрия Башмета жильцами по этому адресу также числятся актриса Ингеборга Дапкунайте, оперная певица Любовь Казарновская и художница Елена Лаврека.

происшествия

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