Две московские семьи получили около 700 тысяч рублей по городской программе страхования

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Собственники двух квартир на Магнитогорской улице и Варшавском шоссе в Москве, в которых в мае 2020 года произошли пожары, получили компенсацию в размере 688 тысяч рублей.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за последние пять лет по Городской программе страхования жилья страховыми случаями признал более 25 тысяч бытовых пожаров.

Он добавил, что с 2016 года пострадавшие собственники получили компенсаций почти на 840 миллионов рублей. При этом страховой платеж за квартиру в год составляет порядка 1,3 тысячи рублей. Это, по его словам, в пять раз меньше коммерческих аналогов, которые в среднем составляют от 5 тысяч рублей в год.

"Сегодня более 2,5 миллиона московских семей имеют действующие договоры страхования", – сказал Ефимов.

Он рассказал, что срок участия в городской страховой программе не влияет на объем выплаты пострадавшим, учитываются только объемы ущерба.

Городскую программу страхования жилья реализует Центр имущественных платежей и жилищного страхования. Договоры страхования покрывают 90% всех часто встречающихся рисков.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что пострадавшие от пожаров в мае собственники – участники городской программы страхования, смогли оперативно получить компенсацию.

Он отметил, что собственники получили компенсацию в течение трех недель. Владельцы квартиры на Магнитогорской улице получили 214 тысяч рублей, а владельцы квартиры на Варшавском шоссе – 474,3 тысячи рублей.

В обеих квартирах серьезно пострадали окна, двери, полы, окраска стен и обои, коммуникации. Жители этих квартир платили ежемесячно чуть более ста рублей, а теперь страховка поможет им восстановить свои жилища.

Ранее Ефимов рассказал, что в 2019 году 5,5 тысячи семей получили выплаты в рамках программы страхования жилья. Общая сумма составила более 202 миллионов рублей, что на 20,5 миллиона рублей выше уровня 2018 года. При этом 27 миллионов рублей было выплачено из городского бюджета.