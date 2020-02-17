Выплаты по программе страхования жилья увеличились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал, что в 2019 году 5,5 тысячи семей получили выплаты в рамках программы страхования жилья.

Общая сумма составила более 202 миллионов рублей, что на 20,5 миллиона рублей выше уровня 2018 года. При этом 27 миллионов рублей было выплачено из городского бюджета.

"В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Внести страховой взнос можно при оплате услуг ЖКХ. В 2020 году стоимость за один квадратный метр жилья увеличили на пять процентов. Теперь она составляет 44 тысячи рублей. Отмечается, что самую крупную выплату в размере 5,4 миллиона рублей получила семья, проживающая в центре Москвы на Никитском бульвар, дом 12 после пожара.

Ранее стало известно, что социальные выплаты и пособия выросли на три процента с 1 февраля. Ежемесячные выплаты проиндексировали Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников.