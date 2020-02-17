Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:09

Выплаты по программе страхования жилья увеличились в Москве

общество город финансы безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал, что в 2019 году 5,5 тысячи семей получили выплаты в рамках программы страхования жилья.

Общая сумма составила более 202 миллионов рублей, что на 20,5 миллиона рублей выше уровня 2018 года. При этом 27 миллионов рублей было выплачено из городского бюджета.

"В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Внести страховой взнос можно при оплате услуг ЖКХ. В 2020 году стоимость за один квадратный метр жилья увеличили на пять процентов. Теперь она составляет 44 тысячи рублей. Отмечается, что самую крупную выплату в размере 5,4 миллиона рублей получила семья, проживающая в центре Москвы на Никитском бульвар, дом 12 после пожара.

Ранее стало известно, что социальные выплаты и пособия выросли на три процента с 1 февраля. Ежемесячные выплаты проиндексировали Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика