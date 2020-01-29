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Москва 24

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Общество

13:53

Социальные выплаты и пособия вырастут с февраля – СМИ

общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Социальные выплаты и пособия вырастут на 3% с 1 февраля. Соответствующее распоряжение подготовил Минтруд. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников.

Повышение затронет социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Согласно документу, индексация выплат и пособий отдельным категориям россиян будет происходить исходя из индекса роста потребительских цен за минувший год.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поддержал идею повысить размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума.

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